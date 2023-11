Kotimaa

Nyt loppui eturauhasvaivojen hoidossa käytettävä lääke – myös adhd-, skitsofrenia- ja diabeteslääkkeistä on yhä pulaa

Ongelmat lääkkeiden saatavuudessa lisääntyvät vuosi vuodelta. Tilanne työllistää apteekkeja ja lääkäreitä.

Raisa Korkki Kainuun Sanomat

Eturauhasvaivojen hoidossa käytettävä Tamsumin-lääke on loppunut monin paikoin apteekeista. Se on siis liittynyt pitkälle listalle lääkkeitä, joiden saatavuudessa on ongelmia.

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler kertoo, että ensin apteekeista loppui eturauhasen liikakasvun hoido