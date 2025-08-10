Paikallisuutiset

Kuhmon moponuorisoa kokoontuu entisen huoltoasemarakennuksen tiloissa. Kaikki haastatteluhetkellä paikalla olleet eivät halunneet kuvaan. Kuva: Niko Kemppainen

Nyt puhuvat Kuhmon mopopojat: ”Jos ette rupea meille räyhäämään, niin ei me teillekään”

Kuhmon mopopojat avaavat paikallisen nuorison mopoilukulttuuria, joka on kuumentanut tunteita kesän aikana.

Peuranpolulla neljän mopon laumasta nousevat keulat ilmaan. Kainuuntiellä vilistää mopoja, skoottereita sekä autoja pilisrinkiä kiertämässä. Pärinä, surina ja jumputus on tuttua kesäillan äänimaisemaa.

Nuorta väkeä on liikkeellä Kuhmon elokuisessa perjantai-illassa. Olemme sopineet tapaavamme mopopoi

