Yläkoululaisen äiti Maarit Erola on sitä mieltä, että puhelimet olisi hyvä kerätä koululla aamulla ja palauttaa oppilaalle päivän päätteeksi. Erola näkee työssään lasten neurologian ylilääkärinä puhelinten aiheuttamia haittavaikutuksia päivittäin. Kuva: Elisa Korhonen

”Nyt tarvitaan vain rohkeutta tehdä päätöksiä” – kajaanilaisäiti toivoo puhelinten täyskieltoa kouluihin

Kajaanin yläkouluissa puhelimet kerätään oppilailta pois tunnin alkaessa ja palautetaan välitunnille mentäessä. Kysyimme lukijoilta, mitä mieltä he ovat kännyköiden käytöstä kouluissa.

Kainuun Sanomat

Puhelimet pitäisi kerätä pois koko koulupäiväksi, toivoo kajaanilainen yläkoululaisen äiti Maarit Erola.

Elokuussa voimaan astunut lakimuutos kieltää puhelinten käytön oppitunneilla muuten kuin terveydellisistä syistä. Opetushallitus suosittelee, että puhelinten käyttöä rajoitettaisiin myös muuna kou

