Paikallisuutiset
”Nyt tarvitaan vain rohkeutta tehdä päätöksiä” – kajaanilaisäiti toivoo puhelinten täyskieltoa kouluihin
Kajaanin yläkouluissa puhelimet kerätään oppilailta pois tunnin alkaessa ja palautetaan välitunnille mentäessä. Kysyimme lukijoilta, mitä mieltä he ovat kännyköiden käytöstä kouluissa.
Puhelimet pitäisi kerätä pois koko koulupäiväksi, toivoo kajaanilainen yläkoululaisen äiti Maarit Erola.
Elokuussa voimaan astunut lakimuutos kieltää puhelinten käytön oppitunneilla muuten kuin terveydellisistä syistä. Opetushallitus suosittelee, että puhelinten käyttöä rajoitettaisiin myös muuna kou