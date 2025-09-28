Kotimaa
Oho! Suomesta on tulossa karavaanarien ykköskohde – Matkailuautojen veronkorotuskaan ei laske innostusta
Eksotiikka, luonto, turvallisuus ja suotuisa ilmasto kiinnostavat nyt sekä koti- että ulkomaisia karavaanareita. Suomen matkailuala tienaisi miljardin, jos edes prosentti maanosan yöpymisistä siirtyisi tänne.
Matkailualan isot trendit suosivat juuri nyt Suomea ja kumipyörillä matkustamista. Tätä kehitystä ei voi pilata edes valtiovalta omilla toimillaan.
– Moni harrastaja on sanonut, että veronkorotus tietysti harmittaa, mutta ei se hänen omaan harrastukseensa vaikuta, Matkailuajoneuvontuojat ry:n (MAT) t