Urheilu

Vuokatti Ski Team Kainuun Eero Rantala on Ville Maunukselan valmennettava. Arkistokuva. Kuva: Heidi Lehikoinen

Olympiakisoihin halutaan saada mahdollisimman monta Vuokatti Ski Teamin hiihtäjää – miten siinä onnistutaan?

Kotimainen kilpahiihtokausi käynnistyy tekolumella, kun Suomen cup alkaa Vuokatissa viikonloppuna.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vuokatissa ensilumenladulla hiihdetään Suomen cupin kilpailu lauantaina ja sunnuntaina 1.–2. marraskuuta. Suomen cup on kotimainen maastohiihdon kilpailusarja, jossa hiihtohuiput ottavat mittaa toisistaan.

Nyt on 15. vuosi, kun Vuokatissa ampaistaan kisaamaan Suomen cupissa. Vuokatti on kilpailun pai

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä