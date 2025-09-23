Paikallisuutiset
Omakotitalojen kauppa vilkastuu Kajaanissa tänä syksynä ja talvena – 70-luvun talo ei enää kiinnosta, mutta ysäritalo vielä houkuttelee
Kajaanin rakennuskanta on kaikkiaan vanhaa. Vanhoja omakotitaloja on tarjolla koko ajan, ja ne ovat monenkuntoisia ja -hintaisia.
Omakotitalojen kauppa vilkastuu Kajaanissa alkaneella syys- ja talvikaudella, uskoo Kiinteistömaailma.
Ostajia kiinnostavat Kajaanissa nyt erityisesti uudehkot omakotitalot, joihin kohdistuu hienoisia hinnannousupaineita.
– Vanhoja omakoti- ja kerrostaloasuntoja sen sijaan on niin hyvin tarjolla, että