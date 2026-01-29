Paikallisuutiset

Yhdeksän kuukautta harjoittelijana Sirpa Pietikäisen toimistossa Brysselissä Euroopan parlamentissa oli mahdollinen joustavien opintojen ansiosta, Petri Pesonen kertoo. Kuva: Petri Pesosen kuva-arkisto

Oman kylän lukiosta sai hyvät valmiudet edetä kohti unelmia

Opiskelupaikkaa pohtiessa kannattaa miettiä, miten opinnot sopivat yhteen muiden elämänarvojen kanssa. Oikeustieteen maisteriksi valmistuva Petri Pesonen halusi nähdä opintojen aikana maailmaa.

Jos kaikki menee suunnitellusti, Petri Pesonen valmistuu vuoden 2026 lopussa oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta.

Opintojen loppusuoralta katsottuna Pesosen tie Suomussalmelta Helsinkiin ja valmistumiseen näyttää melko suoraviivaiselta. Kuuteen vuoteen ylioppilasjuhlien ja valmistumisen

