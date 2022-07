Onko netistä lainaaminen turvallista? Opas lainan hakijalle

Vaikka arjen asioita hoidetaan jo tottuneesti netissä, on kynnys lainan hakemiseen netissä monelle vielä melko korkea.

Uutisointi erilaisista nettihuijauksista ei ainakaan vähennä lainan tarvitsijan turvattomuuden tunnetta.

Lähtökohtaisesti lainan hakeminen netissä on täysin turvallista, kunhan muistaa tarkastaa muutaman asian. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä nuo asiat ovat.

Viiden kohdan muistilista turvalliseen lainaamiseen netissä

Lainan haku kannattaa aina aloittaa pankeista riippumattomalla lainavertailulla .

Kun vertaat lainat ennen yhdenkään lainan nostamista tilille, saat selvän käsityksen omasta korkotasostasi, etkä päädy maksamaan luotostasi ylihintaa.

Lain mukainen enimmäiskorko kesällä 2022 on 20 prosenttia, mutta vertailemalla voit löytää luoton jo noin 4 prosentin korolla.

Luotettavat lainankilpailuttajat tekevät yhteistyötä vain turvallisten luotonmyöntäjien kanssa.

Voit kuitenkin arvioida valitsemasi luotonantajan turvallisuuden myös itse. Alta näet listan siitä, mihin asioihin voit kiinnittää huomiota.

Kuka valvoo luotonantajaa?

Lainaa kannattaa ottaa vain viranomaisten valvonnassa toimivalta luotonantajalta.

Finanssivalvonnan sivuilla kerrotaan , että Suomen Finanssivalvonta valvoo pankkeja ja pankkisidonnaisia rahoitusyhtiöitä.

Muiden kuin Finanssivalvonnan valvonnassa olevien luotonantajien pitää rekisteröityä Etelä-Suomen aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin.

Lainanhakijoiden asemaa turvaa kuluttajalainsäädäntö.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo kaikkea kuluttajiin kohdistuvaa luotonantoa riippumatta siitä, onko lainanantaja pankki vaiko esimerkiksi vertaislainanvälittäjä.

Voiko lainasopimuksen perua?

Sinulla on oikeus peruuttaa allekirjoittamasi luottosopimus 14 päivän kuluessa sen allekirjoittamisesta (minkä tekisit netissä verkkopankkitunnuksillasi). Luotonantaja saattaa kuitenkin vaatia sinua maksamaan koron siltä ajalta, kun laina on ollut käytettävissäsi.Jos et ole varma, tarvitsetko sittenkään lainaa, on hyvä varmistaa se, voiko luoton peruuttaa ilman korvauksia.

Käyttääkö lainapalvelu salattua yhteyttä?

Turvallinen luotonantaja kertoo sivuillaan, miten se huolehtii tietoturvallisuudesta. Lisäksi se käyttää salattua SSL-yhteyttä. Tunnistat suojatun yhteyden lukon kuvasta sivuston osoiterivillä ja https-kirjainyhdistelmästä.

Esitetäänkö lainaehdot selkeästi?

Luotettava lainanantaja kertoo verkkosivuillaan tai viimeistään vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeellaan kaikki lainaehdot.

Lainanhakijan tulee saada tietää esimerkiksi lainan korko, avausmaksu, tilinhoitomaksu, todellinen vuosikorko ja mahdolliseen vakuuteen liittyvät kulut sekä ehdot.

Lisäksi lainanhakijan tulisi saada tietää yleisimpien lisäpalvelumaksujen hinnasto, puhelinasiakaspalvelun perimä minuuttiveloitus sekä se, voiko lainan maksaa takaisin etuajassa ilman kuluja.

Millaista asiakaspalautetta luotonantaja on saanut?

Voit tutustua luotonantajan entisten ja nykyisten asiakkaiden kokemuksiin verkossa.

Asiakaspalautteita ja -tarinoita voi löytyä esimerkiksi luotonantajan omilta sivuilta, keskustelupalstoilta, vertailusivustoilta ja arvostelusivustoilta (kuten Trustpilot ja Google Reviews).

Kannattaa toki muistaa, etteivät netissä julkaistut kokemukset aina ole todenmukaisia tai puolueettomia.

Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että motivaatio kirjoittaa nettiin hyvistä asiakaskokemuksista on usein melko pieni. Asia ei välttämättä tule edes mieleen (toisin kuin silloin, kun kaikki menee pieleen).

Huolehdi tietoturvallisuudestasi

Edellä esiteltyjen vinkkien avulla voit varmistaa sen, että kyseessä on turvallinen luotonantaja. Se ei kuitenkaan korvaa omasta tietoturvasta huolehtimista.

Kuluttaja voi huolehtia omasta tietoturvallisuudestaan estämällä sen, etteivät esimerkiksi verkkopankkitunnukset päädy vääriin käsiin.

Joka palvelussa kannattaa käyttää eri salasanaa, minkä vaihtaa usein. Salasana ei saisi olla helposti arvattava.

Jos hoidat henkilökohtaisia asioitasi (kuten laina-asioitasi) yhteiskäytössä olevalla koneella, tulee sinun tyhjentää selaimen välimuisti ja historia istunnon päätteeksi.

OP Ryhmä antaa vielä tarkemmat tietoturvallisuusohjeet. Sen sivuilla kehotetaan tyhjentämään välimuisti aina sen jälkeen, kun on hoitanut pankki- tai vakuutusasioita.

Milloin on syytä epäillä, ettei nettilaina ole turvallinen?

Tietyt asiat soittavat hälytyskelloja antaen syytä epäillä nettilainan turvallisuutta.

Esimerkiksi sähköpostitse tulleet, poikkeuksellisen tuttavalliset ja huonosti suomennetut lainatarjoukset sinulle ennestään tuntemattomilta pankeilta ovat todennäköisesti huijausta.

Myös nämä ovat huonoja merkkejä:

● Lainapalvelu ei käytä suojattua yhteyttä

● Lainapalvelun asiakaspalvelu ottaa sinuun yhteyttä tiedustellakseen verkkopankkitunnuksiasi

● Lainapalvelu ei toimi Finanssivalvonnan tai aluehallintoviraston alaisuudessa

● Lainapalvelun sivuilla ei kerrota asiakaspalvelun yhteystietoja tai sitä, kuka omistaa yrityksen

Lisäksi on hyvä muistaa se, että jos tarjottu laina vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, kyseessä on melko varmasti huijaus.

Yhteenveto

Jos huolehtii omasta tietoturvallisuudestaan ja hakee lainaa netissä vain viranomaisten alaisuudessa toimivilta luotonantajilta, on lainaaminen turvallista.

Myös ulkomaisten pankkien tulee toimia Finanssivalvonnan valvonnassa ja noudattaa Suomen lakia kaikessa toiminnassaan, joten pankin kotimaalla ei ole väliä lainan turvallisuutta tarkastellessa.

Jos sinulla on kuitenkin ongelmia nettilainan kanssa etkä saa asiaa ratkaistua lainantarjoajan kanssa, voit olla yhteydessä kuluttajaviranomaisiin.

Rikollisesta toiminnasta tulee tehdä ilmoitus poliisille, ja tietoturvaloukkauksista (kuten tietojen kalastelun yrityksestä) voi ilmoittaa Kyberturvallisuuskeskukselle.

Koska viranomaiset puuttuvat ripeästi kaikkiin ilmoituksiin ja epäilyihin, rikolliset toimijat saadaan pian pois rahoitusmarkkinoilta, ja lainaa voi hakea netissä suhteellisen luottavaisin mielin.