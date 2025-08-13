Paikallisuutiset
Oomi ja Lumme Energia yhdistyvät – monen kainuulaisen sähköyhtiö vaihtuu kaupan myötä
Yhdistymisen myötä kaikki Lumme Energian asiakkaat siirtyvät tavoiteaikataulun mukaan Oomille 1.1.2026. Muutos ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä.
Oomi ja Lumme Energia yhdistyvät, kertoi sähköyhtiö Oomi Oy tiedotteessaan keskiviikkona.
Oomi ja Lumme Energian omistaja Suur-Savon Sähkö ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jossa Lumme Energia yhdistyy Oomiin.
Yhdistyminen luo toteutuessaan Suomen suurimman sähkön vähittäismyyjän ja energiapalveluy