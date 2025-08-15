Paikallisuutiset

Googlen datakeskus Haminassa. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Google / Arkisto

Otanmäkeläiset huolestuivat datakeskuksen runsaasta veden kulutuksesta – ”Kaikki alueella asuvat tulevat kärsimään”

Otanmäkeläiset pääsivät yleisötilaisuudessa kommentoimaan ja kysymään Otanmäkeen suunnitteilla olevan Googlen datakeskuksen suunnitelmaa ja yva-ohjelmaa. Huolta herätti erityisesti mahdollisen vesijäähdytysmenetelmän vaatima suuri veden määrä, joka pumpattaisiin Oulujärvestä.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Otanmäkeen suunnitteilla olevan Googlen datakeskuksen mahdollinen vesijäähdytysmenetelmä herättää kysymyksiä otanmäkeläisissä. Vesijäähdytyksessä pumpattaisiin miljoonia kuutioita vettä Oulujärvestä. Vuottolahden matalan vesistön veden riittävyys jäähdytystarkoitukseen huolettaa paikallisia.

– Toivoi

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä