Otanmäkeläiset huolestuivat datakeskuksen runsaasta veden kulutuksesta – ”Kaikki alueella asuvat tulevat kärsimään”
Otanmäkeläiset pääsivät yleisötilaisuudessa kommentoimaan ja kysymään Otanmäkeen suunnitteilla olevan Googlen datakeskuksen suunnitelmaa ja yva-ohjelmaa. Huolta herätti erityisesti mahdollisen vesijäähdytysmenetelmän vaatima suuri veden määrä, joka pumpattaisiin Oulujärvestä.
Otanmäkeen suunnitteilla olevan Googlen datakeskuksen mahdollinen vesijäähdytysmenetelmä herättää kysymyksiä otanmäkeläisissä. Vesijäähdytyksessä pumpattaisiin miljoonia kuutioita vettä Oulujärvestä. Vuottolahden matalan vesistön veden riittävyys jäähdytystarkoitukseen huolettaa paikallisia.
