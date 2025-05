Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Itä-Suomen erityistalousalueen ei saa antaa hautaantua

Kainuun Sanomat

Kainuun Keskustan piirikokous muistutti viikonlopun kokouksensa kannanotossa asiasta, jota on tärkeä pitää esillä. Kyse on erityistalousalueen perustamisesta Kainuuseen osana laajempaa aluetta. Asiasta on puhuttu moneen otteeseen, ja puheen tasolle se on jäänyt.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti