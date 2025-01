Pääkirjoitukset

Talvella Kauppatori vilkastuu vain markkinoiden aikaan. Kuva joulumarkkinoilta vuodelta 2023. Kuva: Jukka Keränen

Pääkirjoitus: Kauppatori hienolla paikalla Kajaaninjoen rannalla ansaitsee kohennustyön

Kajaanin Kauppatori saa uuden pintamateriaalin, sähköistyksen ja valaistuksen. Torille on tulossa myös kesäkahvilarakennus ja yleisövessa. Etenkin vessaa on kaivattu, sillä tori on kesäisin mukava pysähtymispaikka paitsi ostosten tekoon myös kahvitteluun ja lounastamaan.

Kauppatori sijaitsee Kajaanin