Pääkirjoitukset

Lähiruokaa on totuttu ostamaan kesäisin torilta. Kuva: Liubov Alekseeva

Pääkirjoitus: Lähiruoka on ekologista ja tukee paikallista työtä

Kainuun Sanomat

Ruoan hiilijalanjälkeä on hyvä miettiä, mutta aina on syytä tarkastella yksittäistä ruokatuotetta laajempaa kokonaisuutta. Lähiruoan valitsemalla me kannatamme paikallista työtä, toimeentuloa ja suosimme lyhyitä kuljetusmatkoja.

Suomessa ekologisesti kestävin ja ilmastoystävällisin ruoka on lähiruoka