Pääkirjoitukset

Oli maahanmuuton syy mikä tahansa, on tärkeää, että tulijat tuntevat olonsa tervetulleeksi ja kotiutuvat. Kainuulle on elinehto, että se saa uusia asukkaita, jotka takaavat elinvoimaisen maakunnan. Kuvituskuva kotoutumiskoulutuksen suomen kielen oppituntilta Kajaanissa. Kuva: Maija Räsänen

Pääkirjoitus: Maahanmuutto on Kainuulle elintärkeä elinvoiman tuoja

Kainuun Sanomat

Kainuun hieman vajasta 70 000 asukkaasta yli 3 600 on ulkomaalaistaustaisia. Ulkomaalaistaustaisten määrä on 20 vuodessa lähes nelinkertaistunut (KS 22.3.).

Vähenevän ja harmaantuvan väen maakunnassa iloinen uutinen on se, että Kainuu on saanut muuttovoittoa neljänä vuonna peräkkäin – ja se on maahan