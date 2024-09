Pääkirjoitukset

Oder-joki Puolassa tulvii yli äyräiden. Kuva: Michal Meissner

Pääkirjoitus: Niin mukavia kuin hellepäivät ja lämpöennätykset ovatkin, ne eivät kuulu hyviin uutisiin

Boris-myrsky on torstaista lähtien riepotellut Itävallan, Puolan ja Romanian lisäksi Tshekkiä, Unkaria ja Slovakiaa. Kuolonuhreja on ainakin 11 ja useita ihmisiä on edelleen kateissa.

Esimerkiksi Tshekissä joillakin alueilla on satanut kolmen kuukauden sademäärä vain kolmessa päivässä.

Alpeilla sateet