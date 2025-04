Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Osan paikattava työttömyysturvaa eläke-ennakolla – osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen suosio kasvaa

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen suosio on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Viime vuosina osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aloittaneiden määrä on noussut ja sen ottaneiden osuus ikäluokasta on kasvanut selvästi.

Eläketurvakeskuksen tutkimus kertoo, että vuonna 1956 syntyneistä eläkke