Pääkirjoitukset

Sunnuntaina jännitämme, nouseeko paikallisvaalien äänestysvilkkaus edellisistä vaaleista. Kuva: Niko Kemppainen

Pääkirjoitus: Paikallisvaalien jännittävin tulos on äänestysprosentti

Kainuun Sanomat

Poliitikkojen tapana on kommentoida ennen vaaleja tehtyjen kyselyjen tuloksia tyyliin, että odotellaan nyt vain rauhassa itse vaalien tulokset. Sama tyyli jatkuu aina vaali-iltana ennakkoäänien tulosten julkistamisen jälkeen: edelleen on syytä odotella rauhassa siihen, kunnes kaikki äänet on laskett