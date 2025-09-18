Paikallisuutiset

Vetoomus luovutettiin torstaina iltapäivällä eduskunnassa. Kuva: Burson Finland Oy

Pääluottamushenkilöt vaativat eduskunnassa kaivosyhtiöiden työpaikkojen säilyttämistä – mukana Kainuusta Terrafame ja Sotkamo Silver

”Olemme syvästi huolestuneita hallituksen suunnitelmista, jotka toteutuessaan ovat uhka koko kaivostoimialan tulevaisuudelle.”

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kaivosyhtiöiden pääluottamushenkilöiden lähetystö eri puolelta Suomea kävi torstai-iltapäivänä eduskunnassa jättämässä vetoomuksensa kaivosteollisuuden työpaikkojen säilyttämiseksi.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Kainuusta Terrafame Oy:ltä Jesse Perhovaara ja Sotkamo Silver Oy:ltä Jyrki Lukkari.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä