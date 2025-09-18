Paikallisuutiset
Pääluottamushenkilöt vaativat eduskunnassa kaivosyhtiöiden työpaikkojen säilyttämistä – mukana Kainuusta Terrafame ja Sotkamo Silver
”Olemme syvästi huolestuneita hallituksen suunnitelmista, jotka toteutuessaan ovat uhka koko kaivostoimialan tulevaisuudelle.”
Kaivosyhtiöiden pääluottamushenkilöiden lähetystö eri puolelta Suomea kävi torstai-iltapäivänä eduskunnassa jättämässä vetoomuksensa kaivosteollisuuden työpaikkojen säilyttämiseksi.
Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Kainuusta Terrafame Oy:ltä Jesse Perhovaara ja Sotkamo Silver Oy:ltä Jyrki Lukkari.
