Pääministeri Petteri Orpo avasi kokoomuksen kunta- ja aluevaalitilaisuuden Kokkolan keskustassa sijaitsevassa Random-kahvilassa, jossa yleisö täytti paikat ääriään myöten ja osa joutui seuraamaan tilaisuutta seisten. Kuva: Jukka Lehojärvi

Pääministeri Petteri Orpo: Hallitus ei jousta hyvinvointialueiden säästövaatimuksista

Pääministerin mukaan kunnilla on tuulivoimaan liittyviä vaikutuksia, joten verotuottojen jättäminen niille on perusteltua. Hallitus on päättänyt jatkaa nykyisellä linjalla.

Tapio Lehtinen Kainuun Sanomat

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus aikoo pitää kiinni rahoituslainsäädännössä määritellystä linjasta, eikä jousta hyvinvointialueiden säästövaatimuksista. Talouspolitiikan arviointineuvosto on suositellut hyvinvointialueille tilapäistä lisäaikaa alijäämien kattamiseen, jotta säästöjen