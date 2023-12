Paikallisuutiset

Päätöksiä raja-asemista tehdään viimeistään ensi keskiviikkona

Saila Kiuttu, Tuomas Savonen Kainuun Sanomat

Hallitus tekee päätöksiä raja-asemien aukiolosta viimeistään ensi keskiviikkona. Kuva: Jussi Pohjavirta

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus seuraa tarkasti itärajan tilanteen kehittymistä ja tekee päätöksiä raja-asemien aukiolosta sen mukaisesti viimeistään ensi keskiviikkona.

– Me tarkkailemme edelleen joka päivä tämän tilanteen kehittymistä, ja tavoitehan on se, että me pystymme palaamaan normaaliin, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa torstaina.

Hän ei ennakoinut, millaisia päätöksiä hallitukselta saattaisi olla tulossa.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että asiat ovat nyt hyvin, mutta ne päätökset tehdään siinä ajassa.

Suomi sulki itärajansa viime viikolla kokonaan. Päätös on voimassa ensi viikon keskiviikkoon. Sulkupäätös voidaan tarvittaessa purkaa jo ennen sitä, tai rajasulkua voidaan päättää jatkaa.

STT kysyi Rajavartiolaitoksen edustajalta tiedotustilaisuuden yhteydessä Vaalimaan raja-asemalla, onko Rajavartiolaitoksen tilannearvio muuttunut viime viikosta.

– En lähde arvuuttelemaan ja ennakoimaan tulevan päätöksen sisältöä, sanoi majuri Ville Joskitt Rajavartiolaitoksen esikunnasta.