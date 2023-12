Paikallisuutiset

Itärajan läheisyydessä Venäjällä on yhä mahdollisia tulijoita – "Alue ei ole tyhjä, osa heistä on yhä siellä"

Saila Kiuttu Kainuun Sanomat

Puolustusvoimat on auttanut Rajavartiolaitosta tekemään rajalle lisäesteitä. Kuva: Jussi Pohjavirta

Rajavartiolaitoksen arvion mukaan itärajan läheisyyteen Venäjälle on jäänyt ihmisiä, jotka mahdollisesti yrittävät päästä turvapaikanhakijoina Suomeen. Osa on siirretty muualle sen jälkeen kun Suomen itäraja suljettiin kokonaan viime viikolla. Rajavartiolaitoksella ei ole tarkkaa tietoa, mihin heidät on siirretty, sillä yksittäisiä ihmisiä ei seurata.

– Alue itärajan takana ei ole tyhjä, osa heistä on yhä siellä, kertoi majuri Ville Joskitt Rajavartiolaitoksen esikunnasta tiedotustilaisuudessa torstaina.

Joskittin mukaan he pääsisivät muutamassa päivässä siirtymään Suomen rajalle.

Rajavartiolaitos varautuu siihen, että ilmiö leviää maastorajalle.

– Ilmiön leviäminen maastorajalle on edelleen yksi aivan mahdollinen tilannekehitys, mihin ainakin Rajavartiolaitoksessa pitää varautua, Joskitt sanoo.

Maastoraja Suomen ja Venäjän välillä eli raja-asemien välillä on kuitenkin toistaiseksi ollut rauhallinen. Toistaiseksi laittomia ylityksiä on havaittu muutama marraskuun puolivälissä Kaakkois-Suomessa.

– On tehtävämme valvoa rajaa ja havaita kaikki laittomat rajanylitykset missä ja milloin tahansa niitä tapahtuu, Joskitt sanoi.

Rajavartiolaitos järjesti yhdessä Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin kanssa tiedotustilaisuuden itärajan tilanteesta torstaina Vaalimaan raja-asemalla Kaakkois-Suomessa.

Frontexilta on ollut Suomessa 50 rajavartijaa ja muuta työntekijää auttamassa suomalaisia itärajan valvonnassa viime keskiviikosta lähtien.

Joskittin mukaan Frontexin apu ei ole luonteeltaan kriittistä vaan rajaa pystyttäisiin valvomaan myös ainoastaan suomalaisten voimin. Avunpyyntö liittyi siihen, että Rajavartiolaitos varautuu tilanteen pitkittymiseen.

– Haluamme valmistautua siihen, että tilanne jatkuu kauan. Jos rajavalvontaa täytyy vahvistaa kuukausi kuukauden jälkeen jopa ensi kesään asti, kaikki lisäapu on todella arvokasta, Joskitt sanoi.

Joskittin mukaan yhteistyö Frontexin kanssa on sujunut hyvin. Myös Frontexin viestinnästä vastaava edustaja Piotr Switalski kehui Frontexin ja Suomen rajavartijoiden yhteistyötä erinomaiseksi.

Itärajaa on valvottu normaalia tehokkaammin jo marraskuun alusta alkaen.

Valtaosa Frontexin työntekijöistä on rajavartijoita, joiden on tarkoitus valvoa maastorajaa suomalaisten rajavartijoiden johtamina. Heidän on näillä näkymin tarkoitus olla Suomessa noin kahden kuukauden ajan. Frontexilla on kuitenkin valmius auttaa myös pidempään, jos Suomi päättää pyytää apua.

Suomi sulki itärajansa viime viikolla kokonaan. Päätös on voimassa ensi viikon keskiviikkoon. Sulkupäätös voidaan tarvittaessa purkaa jo ennen sitä, tai rajasulkua voidaan päättää jatkaa.

Turvapaikanhaku on keskitetty lentoasemille ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Tavarajunille tarkoitettu Vainikkalan rajanylityspaikka itärajalla pysyy kuitenkin avoinna.

Toissa viikolla hallituksen esitys sulkea koko itäraja kaatui apulaisoikeuskanslerin arvioon. Viime viikolla arvio oli muuttunut, mutta hallitus ei kuitenkaan avannut tarkemmin, miten uhkakuva oli muuttunut, jotta itärajan sulku oli nyt mahdollista. Tarkemman arvion kerrottiin olevan salassa pidettävää tietoa.

Onko Rajavartiolaitoksen tilannearvio muuttunut viime viikosta?

– En lähde arvuuttelemaan ja ennakoimaan tulevan päätöksen sisältöä, Joskitt sanoo.

Joskittin mukaan hallituksen aiemmat ja tulevat päätökset eivät liity siihen, miten kauan Frontexin joukot ovat Suomessa.