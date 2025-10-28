Paikallisuutiset
Päihteet kiinnostavat kajaanilaisnuoria entistä vähemmän – kolme neljästä yläkouluikäisestä sanoo ”ei” kokeilulle
Kajaanilaisille yläkoululaisille suunnattu kysely paljastaa, että kiusaamisen uhriksi joutuminen lisää kiinnostusta päihteisiin.
Kajaanilaisnuorten kiinnostus päihteiden käyttöön on vähentynyt. 75 prosenttia yläkouluikäisistä ei ole kiinnostunut minkään päihteen kokeilusta.
Tämä käy ilmi Kajaanin kaupungin ja Riemu Finland ry:n yhteistyössä toteuttamasta kyselystä, johon vastasi yhteensä 717 yläkoululaista kaikilta vuosiluokil