Kajaanilaisnuorten kiinnostus päihteiden käyttöön on vähentynyt. Kolme neljästä yläkouluikäisestä ei ole kiinnostunut minkään päihteen kokeilusta. Kuva: Inka Hurskainen

Päihteet kiinnostavat kajaanilaisnuoria entistä vähemmän – kolme neljästä yläkouluikäisestä sanoo ”ei” kokeilulle

Kajaanilaisille yläkoululaisille suunnattu kysely paljastaa, että kiusaamisen uhriksi joutuminen lisää kiinnostusta päihteisiin.

Kainuun Sanomat

Kajaanilaisnuorten kiinnostus päihteiden käyttöön on vähentynyt. 75 prosenttia yläkouluikäisistä ei ole kiinnostunut minkään päihteen kokeilusta.

Tämä käy ilmi Kajaanin kaupungin ja Riemu Finland ry:n yhteistyössä toteuttamasta kyselystä, johon vastasi yhteensä 717 yläkoululaista kaikilta vuosiluokil

