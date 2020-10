Päivän leffapoiminnat: Armoton aika tuotti murhaajan – Michael Powellin viiden tähden klassikossa on jotain kestävän kylmäävää

Pelon kasvot

★★★★★ Harva 60-vuotias kauhuelokuva jaksaa enää nostattaa hiuksia, mutta kunnianarvoisan Michael Powellin klassikossa on jotain kestävän kylmäävää. Karlheinz Böhm on nuorimies, joka filmaa juonimiaan murhia tehdäkseen vaikutuksen elokuvaajana. Aihe muhi kylmän sodan ilmassa. Hitchcockin Psykossa kipeä äitisuhde tuotti psykopaatin, tässä isä ja isän teot. Siksi kauhun seassa on säälin ripaus, antiikin tragedioiden malliin. (Britannia 1960)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Neuvottelija

★★★ Vastakkain on kaksi Chicagon poliisin panttivankineuvottelijaa, joista toinen päätyy itse ahdistuksissaan ottamaan panttivankeja. F. Gary Grayn jännäri tarjosi mittatilausroolit kahdelle kovan luokan näyttelijälle, eikä roolitus toivomisen varaa jättänyt. Totta kai pyssyjä ja raskaampaa kalustoa on tarjolla, mutta Samuel L. Jacksonin ja Kevin Spaceyn väliset iskut ja väistöliikkeet ovat pikemminkin sanallisia kuin fyysisiä. (USA 1998)

Sub klo 21.00

Public Enemies

★★★ Totuus ja taru mahtuvat saman huopahatun alle Michael Mannin gangsteridraamassa. Löytyy sieltä myös Johnny Deppin esittämä John Dillinger . Tämä putsasi pankkeja konepistooli rätisten, mutta päätyi 1930-luvun laman kurittamassa Amerikassa myös jonkin sortin sankariksi. Christian Bale on FBI-agentti Purvis , joka on sotajalalla Dillingerin tapaisia vastaan. Parivaljakko tuo ytyä vähän etäiseksi jäävään ja ylipitkään draamaan. (USA 2009)

TV5 klo 21.00