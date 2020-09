Päivän leffapoiminnat: Tyylittelevässä kulttijännärissä leijuu Amerikkaa jäytävä hämmennys

Moottoripyöräcowboy

★★★ Moottoripyöräpoliisi John Wintergreen tahtoo epätoivoisesti siirtyä etsivän hommiin. James William Guerico taisi tietää tarkkaan, miltä tästä tuntui. Suositun Chicago-yhtyeen tuottaja tahtoi itse ryhtyä ohjaajaksi, mutta tämä jäi hänen ainoaksi elokuvakseen. Tyylittelevässä poliisijännärissä leijuu Arizonan maanteiden tomu ja valmistumisajan Amerikkaa jäytävä hämmennys. Robert Blake päätyi pääroolista tv-kyttä Barettaksi. (USA 1973)

Yle Teema & Fem 10.9. klo 21.00

Puhdistus

★★★★ Neuvosto-Virosta ei puuttunut huutavia vääryyksiä. Antti Jokisen elokuva karjuu ne katsojalle armottomalla volyymilla. Kieltämättä jännäridraama menettää Sofi Oksasen menestyskirjan hienovaraisemmat kosketukset. Alistusta vastaan kamppailevien naisten tarina alkaa, kun seksiorjana riutunut tyttö ( Amanda Pilke ) astuu vanhan Aliiden ( Liisi Tandefelt ) pihaan. Laura Birn ja Krista Kosonen liittyvät menneisyyden tilintekoon. (Suomi 2012)

Yle Teema & Fem 10.9. klo 21.00

Taken 3

★★ Tämä isi osaa kaiken – paitsi lopettaa ajoissa. Kolmas kerta Liam Neesonin esittämää ex-agentti Bryan Millsiä on äänekästä, mutta hengetöntä touhua. Aiemmissa osissa pelasteltiin perheenjäseniä, mutta tällä kertaa Mills pinkoo itse pakoon epäiltynä vaimokullan murhasta. Huumori on lähellä, kun kuusikymppinen taatto syöksyy, iskee ja väistelee luoteja kuin Sirkus Finlandian trapetsilla. Forest Whitaker on kyttä kannoilla. (Ranska 2014)

Hero 10.9. klo 21.00