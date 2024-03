Kotimaa

Vuonna 1920 työläisasunnoiksi rakennetussa talossa hirsiseinä on otettu esiin. Nykyisen omistajan ostaessa asunnon seinissä ei ollut tapetteja, vain pelkät huonokuntoiset pinkopahvit. Kuva: Tero Talvio

Paljaan hirsiseinän aitous ei aina ole totta – tätä mieltä Museoviraston konservaattori on tapettien ja pinkopahvien poistamisesta

Iida Kalakosken ja Riina Sirénin tutkimuksessa selvitettiin, miksi vanhojen hirsitalojen hirret halutaan remontissa jättää näkyviin. Sisustuslehtien artikkeleissa remontoijat mielsivät hirret arvokkaiksi entisajan rakentamisen taidonnäytteiksi. Monissa taloissa hirret on kuitenkin alun perin peitetty tapeteilla.

Elina Talvio Kainuun Sanomat

Jykevä hirsi on kaunis näky. Siinä on jotain jämerää ja alkukantaista. Se vie ajatukset aikaan, jolloin puutavaraa siirrettiin hiellä ja hevosilla. Hyvin rakennettu seinä on entisajan mestarin taidonnäyte, jonka tulee saada näkyä.

Tämä on kuitenkin nykyihmisen romantisoitu näkemys.

Viime vuosisadan al