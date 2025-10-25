Paikallisuutiset
Paljakan rinnekeskuksen rakennukset seisovat edelleen kylmillään, mutta alueen matkailuyritykset odottavat jo vilkasta talvea
Paljakan rinnekeskus Puolangalla on kolmatta vuotta tyhjillään. Rinneravintolan terassi on romahtanut, hotellin ikkunoita rikottu ja pihat kasvavat metristä heinää. Paljakassa toimivilla yrittäjillä menee naapurista huolimatta kuitenkin hyvin.
Kainuun matkailun noste ylettyy hyvin myös Paljakan varmalumisille rinteille. Alueelle on noussut viime vuosina useampikin matkailuyritys, joilla toimintaa riittää koiravaljakkoajeluista ruskaretkiin, hiihtoladuista kelkkareitteihin.
On ravintolaa ja luksusmökkejä porealtaineen.
Kiihtyvää matkailupöhi