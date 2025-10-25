Paikallisuutiset

Paljakan laskettelurinteiden Riekko Pubin terassi ei ole kutsunut enää vuosiin after skihin. Kuva: Elisa Korhonen

Paljakan rinnekeskuksen rakennukset seisovat edelleen kylmillään, mutta alueen matkailuyritykset odottavat jo vilkasta talvea

Paljakan rinnekeskus Puolangalla on kolmatta vuotta tyhjillään. Rinneravintolan terassi on romahtanut, hotellin ikkunoita rikottu ja pihat kasvavat metristä heinää. Paljakassa toimivilla yrittäjillä menee naapurista huolimatta kuitenkin hyvin.

Kainuun Sanomat

Kainuun matkailun noste ylettyy hyvin myös Paljakan varmalumisille rinteille. Alueelle on noussut viime vuosina useampikin matkailuyritys, joilla toimintaa riittää koiravaljakkoajeluista ruskaretkiin, hiihtoladuista kelkkareitteihin.

On ravintolaa ja luksusmökkejä porealtaineen.

