Urheilu

Henri Kivioja vietti viiden pisteen iltaa, kun Hokki venytti voittoputkensa jo 11 ottelun mittaiseksi. Kuva: Pekka Pajala

Palohälytyskään ei hidastanut Hokin voittokulkuetta: ”Ei onneksi vaikuttanut pelaamiseen”

Hokki matkaa seuraavaksi pohjoislohkon kärkiotteluun, jossa vastustajan paidassa on takavuosien Hokki-pelaajia.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Jääkiekon miesten III divisioonan pohjoislohkossa pelaava Kajaanin Hokki jatkoi komeaa voittoputkeaan lauantain kierroksella.

Kajaanin jäähallissa pelatussa ottelussa Hokki kohtasi Ylivieskan Populan.

Ottelun alku viivästyi tovin Kajaanin jäähallissa tulleen palohälytyksen takia. Joukkueet olivat jo e

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä