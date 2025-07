Paikallisuutiset

Veneväylälle on kulkeutunut kevään aikana hiekkamassaa jäiden ja virtausten mukana, minkä takia väylän syvyys on muuttunut. Kuva: Inka Hurskainen / Arkisto

Paltaniemen veneväylän vesi poikkeuksellisen matalaa – Höyrylaiva Kouta tarttui kiinni pohjaan

Veneväylän veden syvyys on ollut tällä viikolla 1,2 metriä, kun merikarttojen mukaan sen normaalisyvyys on 2,1 metriä.

Milja Huotari Kainuun Sanomat

Paltaniemen sataman veneväylän veden syvyys on tällä hetkellä poikkeuksellisen matala. Väylän syvyys on ollut tällä viikolla pienimmillään vain 1,2 metriä. Virallisten merikarttojen mukaan väylän syvyydeksi on merkattu 2,1 metriä.

