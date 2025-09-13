Urheilu

Papasin torstaisissa viimeistelyharjoituksissa riitti vauhtia. Pelaajavalmentaja Mikael Mähönen povaa joukkuetta sarjan keskikastiin. Kuva: Miika Manninen

Papas ottaa harppauksen ylöspäin – uuden sarjatason ryhmää vahvistaa kokeneet Kajaanin kasvatit: ”tässä sulkeutuu ympyrä”

Kajaanin Papas aloittaa tänään pelinsä salibandyn miesten Suomisarjassa. Nuorta joukkuetta on tullut auttamaan kaksi kokenutta seuran kasvattia.

Kainuun Sanomat

Kajaanin Papasin miesten salibandyjoukkue aloittaa aivan uuden haasteen parissa tänään, kun joukkue pelaa jälleen valtakunnallisessa Suomisarjassa, eli kolmannella sarjaportaalla.

Suomisarjan avauskierroksella Papas isännöi Josba Akatemiaa Kajaanihallissa. Joukkueet ovat toisilleen tutut viime kevääl

