Paikallisuutiset
Paukkupakkaset jatkuvat Kainuussa ainakin loppuviikkoon, mutta lämpötiloissa on suuria paikallisia vaihteluita
Pakkasilla kannattaa kiinnittää huomiota auton akun kestoon ja talon lämmitystoimiin.
Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Tuukka Keräsen mukaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lämpötila laski Kajaanissa rapsakkaan -31 asteeseen. -30 on mennyt rikki myös muualla Kainuussa.
– Tässä korostuu se, että aika paljon lämpötiloissa on paikallista vaihtelua. Jos on esimerkiksi