Vaikka ilma on hyytävää, pakkassäät ovat myös todella kauniita. Kuva: Jukka Keränen

Paukkupakkaset jatkuvat Kainuussa ainakin loppuviikkoon, mutta lämpötiloissa on suuria paikallisia vaihteluita

Pakkasilla kannattaa kiinnittää huomiota auton akun kestoon ja talon lämmitystoimiin.

Elisa Korhonen Kainuun Sanomat

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Tuukka Keräsen mukaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lämpötila laski Kajaanissa rapsakkaan -31 asteeseen. -30 on mennyt rikki myös muualla Kainuussa.

