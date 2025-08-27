Paikallisuutiset
Pedot tappoivat 15 lammasta Sotkamossa reilun kuukauden aikana, uusi löytö tiistai-iltana
Osa petovahingoista on varmennettu karhun aikaansaannoksiksi, mutta osasta tarkkaa määrittelyä ei ole voitu tehdä. Aiemmin menetettyjen lampaiden lisäksi tiistai-iltana löytyi toisesta kohteesta yksi raadeltu lammas.
Petoeläimet ovat aiheuttaneet vahinkoja kahdella eri tilalla Sotkamossa viimeisen noin kuukauden aikana.
Tuoreemmassa tapauksessa karhu oli tappanut Heinämäellä neljä lammasta, jotka olivat hoitaneet laiduntamalla perinnebiotooppia.
Perinnebiotoopilla tarkoitetaan perinteisten elinkeinojen muovaamia l