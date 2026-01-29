Paikallisuutiset

Pelastuslaitoksen ukaasit tehosivat – tulipalon syttyessä asukkaat pelastuvat todennäköisimmin kainuulaisista laitoksista

Tulipalossa on vain minuutteja aikaa. Asumisyksiköiden poistumisturvallisuuden taso vaihtelee jyrkästi alueittain.

Kainuun Sanomat

Poistumisturvallisuus on keskimäärin hyvällä tasolla Suomen hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasunnoissa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria eikä asukkaiden toimintakykyyn liittyviä riskejä aina tunnisteta.

Tämä käy ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tuoreesta selvityksestä, joss

