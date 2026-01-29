Paikallisuutiset
Perhemyönteisyys voi toimia yrityksille kilpailuvalttina ja tuoda taloudellisia hyötyjä
Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Työn ja perheen Kainuu -kehittämishankkeessa tehdyn arvioinnin mukaan taloudelliset hyödyt liittyvät erityisesti työntekijöiden pito- ja vetovoimaan.
Kuntoutussäätiön Työn ja perheen Kainuu -kehittämishankkeelle toteuttamassa Perhemyönteisyyden taloudelliset hyödyt -arvioinnissa selvitettiin perhemyönteisyyden taloudellisia hyötyjä työnantajille. Arvioinnin lähtökohtana oli, että perhemyönteisyys voidaan nähdä palkansaajalle rahassa mitattavana l