Urheilu

Jani Komulaisen lähes kolmekymmentävuotinen ura huippupesäpallon parissa on nyt ohi. Kuva: Mari Tikkunen

Pesäpallo on Jani Komulaiselle enää harrastus — ”Toivon, että nyt saan kesän viettää, miten haluan”

Pesäpalloilija Jani Komulainen on tehnyt pitkän uran ensin pesäpallon pelaajana Sotkamon Jymyssä, myöhemmin pelinjohtajana Jymyssä sekä Manse PP:ssä. Tulevaisuudessa hän aikoo seurata pesistä enää vain isän roolissa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pesäpallolegenda Jani Komulainen on nyt sataprosenttisesti Vuokatin koulun johtaja. Pesäpalloon mies ei enää työkseen aio sotkeutua.

– Tavoite on, että osaisin olla irti kaikesta huippupesiksestä, Komulainen nauraa.

– Toki pelejä käyn varmasti katsomassa. Pesis on kuitenkin ollut niin iso osa elämää.

K

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä