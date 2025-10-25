Urheilu
Pesäpallo on Jani Komulaiselle enää harrastus — ”Toivon, että nyt saan kesän viettää, miten haluan”
Pesäpalloilija Jani Komulainen on tehnyt pitkän uran ensin pesäpallon pelaajana Sotkamon Jymyssä, myöhemmin pelinjohtajana Jymyssä sekä Manse PP:ssä. Tulevaisuudessa hän aikoo seurata pesistä enää vain isän roolissa.
Pesäpallolegenda Jani Komulainen on nyt sataprosenttisesti Vuokatin koulun johtaja. Pesäpalloon mies ei enää työkseen aio sotkeutua.
– Tavoite on, että osaisin olla irti kaikesta huippupesiksestä, Komulainen nauraa.
– Toki pelejä käyn varmasti katsomassa. Pesis on kuitenkin ollut niin iso osa elämää.
K