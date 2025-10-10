Urheilu
Pesislegenda Sami Haapakosken tilinpäätös – ”Ei taida niin isoa rahaa löytyä, että jatkaisin”
Pelaajauransa Sotkamon Jymyn paidassa lopettanut Sami Haapakoski nousi 25 kautta kestäneen superpesisuransa aikana yhdeksi kaikkien aikojen parhaista pesäpalloilijoista. Nyt on aika käydä uraa läpi. Siirto Jymyyn oli aiemminkin tapetilla.
Maanantain alkuilta Ylivieskassa. Työpäivä on takana myös Sami Haapakoskella. On aika istua alas Haapakosken yrityksen toimitiloihin rakennetun miesluolan sohvanurkkaukseen ja puhua pesiksestä.
Haapakosken 25 kautta kestänyt superpesisura päättyi kolmisen viikkoa sitten Sotkamon Hiukan pesäpallostadi