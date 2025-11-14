Paikallisuutiset
Pesismusikaali jo yhdisti Kainuussa kulttuurin ja urheilun, mutta tarvitaanko lisää kuplasta pois kurkottamista?
Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen myöntää, että kunta on satsannut liikuntaolosuhteisiin kymmeniä miljoonia euroja tämän vuosikymmenen aikana, mutta silmät ovat avautuneet kulttuurille vasta viime aikoina.
Urheilu ja kulttuuri liikuttavat ihmisiä, mutta mitä jos ne onnistuisivat löytämään lisää yhteistä maaperää?
Varsin iso joukko kainuulaisia urheilun ja kulttuurin ammattilaisia kokoontui pohtimaan tätä kysymystä Kajaanin taidekampukselle. Kutsujana oli Suomen Kulttuurirahasto, joka käynnisti keskuste