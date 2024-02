Kotimaa

Metallinvihreä on Peugeot e-308:n vakioväri ilman lisähintaa. 5-ovinen versio voi jäädä Suomessa harvinaiseksi, sillä farmarikorin lisähinta on vain 400 euroa. Kuva: Kari Pitkänen

Peugeot näyttää ajamisen mallia kärkimerkeille – Akkua ei aisti alustasta mitenkään

Keskikokoinen e-308 on ajettavuudeltaan yksi parhaista tämän hetken sähköautoista.

Kari Pitkänen, teksti ja kuvat Kainuun Sanomat

Jos autossa yhden asian pitää olla kunnossa, se on ajotuntuma – se, miten helppoa, mukavaa ja huoletonta ajaminen on. Ja Peugeot e-308:ssa se on todellakin kunnossa.

On oikeastaan pieni ihme, että juuri tässä on onnistuttu niin hyvin. Kolme-nolla-kasin täyssähköversio nimittäin perustuu täysin samall