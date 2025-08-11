Paikallisuutiset
Pieni polttoainevuoto Sotkamossa – pakettiauton polttoainetankki vaurioitui
Pakettiauton polttoainetankkiin osunut kivi aiheutti pienen polttoainevuodon Sotkamossa maanantai-iltapäivänä.
Sotkamossa tapahtui pieni polttoainevuoto, kun pakettiauton pohjaan osunut kivi vaurioitti auton polttoainetankkia maanantai-iltapäivänä. Tankkiin tullut vaurio aiheutti vuodon.
Päivystävän palomestarin mukaan kohteessa oli pelastuslaitokselle öljyntorjuntatehtävä. Tapauksesta ei aiheutunut henkilöva