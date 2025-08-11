Paikallisuutiset

Kuvituskuva. Kuva ei liity tapaukseen. Kuva: Antti Huusko / Arkisto

Pieni polttoainevuoto Sotkamossa – pakettiauton polttoainetankki vaurioitui

Pakettiauton polttoainetankkiin osunut kivi aiheutti pienen polttoainevuodon Sotkamossa maanantai-iltapäivänä.

Kainuun Sanomat

Sotkamossa tapahtui pieni polttoainevuoto, kun pakettiauton pohjaan osunut kivi vaurioitti auton polttoainetankkia maanantai-iltapäivänä. Tankkiin tullut vaurio aiheutti vuodon.

Päivystävän palomestarin mukaan kohteessa oli pelastuslaitokselle öljyntorjuntatehtävä. Tapauksesta ei aiheutunut henkilöva

