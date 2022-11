Pihkassa Kuhmoon!

Kuhmon kaupungin virallinen matkailusivusto visitkuhmo.fi julkaistiin viime kesänä. Tuore sivusto tarjoaa kattavasti tietoa muun muassa Kuhmon mielenkiintoisista kohteista ja nähtävyyksistä. Matkailijoiden lisäksi sivusto palvelee myös paikallisia. Se on kaikkien kuhmolaisten ikioma kanava, josta voi löytää uusia jännittäviä palveluita, kohteita, tuotteita ja tarinoita.

Visit Kuhmo -sivustolla vierailemalla saa hyvän kokonaiskuvan Kuhmon talvisesongista, ja myös joulunajan monipuolisesta tapahtumatarjonnasta. Samalla huomaa, että Kuhmon aitoon ja ainutlaatuiseen talveen on helppo olla pihkassa. Kuhmo ottaa sinut lämpimään syliinsä keskellä paukkupakkasia kehoa ja mieltä virkistäen.

Kuhmossa on mittavien koskemattomien umpihankien lisäksi loistavat latu-urat.

Lumivarmasta Kuhmosta löytyy korkeita kinoksia ja pakkasia, revontulia sekä hyvät mahdollisuudet monenlaisiin talviaktiviteetteihin, kaipasipa sitten vauhtia tai rauhoittumista.

Ihastu talven hiljaiseen äänimaisemaan

Talven pakkasilla Kuhmon äänimaisemaan kuuluu jylhien järvien jäiden sekä puiden pauketta ja lumen kirskuntaa kenkien ja suksien alla. Metsän hiljaisuus ei ole täydellistä äänien puutetta vaan mahdollisuutta kuulla aivan pientenkin äänien eri sävyt ja värit. Se on hiljaisuutta, joka virittää aistisi valppaaksi luonnolle ja omalle sisäiselle äänellesi.

Metsään voi mennä hiljentymään ja rauhoittumaan nuotiotulen rätinää, puiden kahinaa ja tuulen huminaa kuunnellen. Hiljaisuus ja pimeyteen taittuvat siniset hetket johdattavat lempeään rauhalliseen tilaan. Keskellä Kuhmon metsiä, loimuavan tulen äärellä tai täydellisessä pimeydessä, voi tuntea voimakkaasti tähtitaivaan äärettömyyden.

Avantouinti paukkupakkasessa on kehoa ja mieltä virkistävä elämys.

Kuutamon loiste saa pakkasella lumihiukkaset kimmeltämään tähtien lailla, ja toisinaan myös revontulet valaisevat taivaan. Mikäpä vaientaisi paremmin mielen hälinän kuin avantouinti revontulten loisteessa. Ja hiljaisuudelle herkistyy viimeistään saunan hämärän lämmössä, kun veden sihinä kiukaalla kertoo kaiken olevan läsnä juuri siinä hetkessä.

Ihastu kalevalaiseen kulttuuriin

"Tule tänne, astu pirttiin/Kalevalan laulumaille/ruokimme sut rönttösillä/päälle kahvit keittelemmä/ Kuhmon kuusten kuiskehessa."

Yllä oleva ote on Pekka Huttu-Hiltusen kirjoittamasta runosta "Laulu Kuhmolle", joka julkistettiin Kuhmon virallisena runona helmikuussa 2021. Säe kuvastaa hyvin kuhmolaista vieraanvaraisuutta, mutta samalla se viestii poljennollisella runomitallaan Kuhmon vahvoja kalevalaisia juuria. Syvää suomalaista kansanperinnettä, johon on helppo ihastua.

Kalevalaisuus on tärkeä osa kuhmolaista identiteettiä.

Ei ole laisinkaan sattumaa, että Kuhmossa sijaitsee myös kansallinen Kalevala-keskus Juminkeko. Tai että Kuhmo on Kalevalaan perustuen Unescon luovien kaupunkien verkoston kirjallisuuskaupunki.

Kuhmossa kalevalaisuus ei ole vain historiaa. Se elää vahvasti tänäkin päivänä ja on tärkeä osa kuhmolaista identiteettiä. Kalevalaisen kansanperinteen vaikutus näkyy Kuhmossa monin tavoin; esimerkiksi hyvinä tarinoina, perinteiden vaalimisena, elävänä kulttuurina sekä tuotteina ja palveluina.

Visit Kuhmo -sivustolla voit tutustua tarkemmin tähän Kuhmon rikkaaseen ja värikkääseen kalevalaiseen perinteeseen sekä talven monipuoliseen Kalevala-teemaiseen tarjontaan.

Osallistu #pihkassakuhmoon kuvakisaan

Kuhmon kaupunki on käynnistänyt talvisen Instagram-kuvakisan, johon ihan jokainen on tervetullut osallistumaan. Kerro kuvalla, mikä on saanut sinut ihastumaan talviseen Kuhmoon. Kisaan osallistuminen on helppoa.

Kuhmon talvi tarjoaa henkeäsalpaavan kauniita maisemia.

Ota kuva Kuhmon talvesta, esimerkiksi kauniista maisemasta, joulun tunnelmasta, lempipaikastasi tai jostain talvisesta yksityiskohdasta. Jaa kuva Instagramissa hashtageilla #pihkassakuhmoon ja #visitkuhmo, ja merkitse kuvaan myös Visit Kuhmon Instagram-tili @visitkuhmo.

Kilpailu päättyy 28.2.2023, jonka jälkeen voittaja arvotaan kaikkien kisaan osallistuneiden kuvien joukosta. Palkintona on hotelliviikonloppu Kuhmossa. Kuvakisan tarkemmat säännöt ja ohjeet löydät visitkuhmo.fi -sivuilta.

