Ihmiset

Pokemon-kortteihinkin voi sijoittaa – perheenäiti korjautti pelikortilla kodinkoneen

Pokemon-korteista tuli osa Sara Rasmuksen elämää yhdeksänvuotiaana. Nykyään niillä pystyy korjauttamaan uunin tai hankkimaan uuden tiskikoneen.

Sara Rasmus kertoo käyneensä vastikään arvioimassa yhden paikallisen Pokemon-kokoelman arvon. Isä oli jättänyt pojalleen tuhansien eurojen arvoisen korttikokoelman. Rasmus kertoo, ettei sellaista tule usein vastaan. Kuva: Timo Varila
Kainuun Sanomat

Harvinaisuus, suosio, kunto. Ne ovat ominaisuuksia, joiden avulla yksi Pokemon-pelikortti voi maksaa useita satoja euroa. Yli sukupolvien kulkenut keräilyharrastus ei ole ainakaan menettämässä suosiotaan, ja niiden ympärillä liikkuu valtava bisnes.

35-vuotias perheenäiti Sara Rasmus keräilee Pokemon-

