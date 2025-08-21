Ihmiset
Pokemon-kortteihinkin voi sijoittaa – perheenäiti korjautti pelikortilla kodinkoneen
Pokemon-korteista tuli osa Sara Rasmuksen elämää yhdeksänvuotiaana. Nykyään niillä pystyy korjauttamaan uunin tai hankkimaan uuden tiskikoneen.
Harvinaisuus, suosio, kunto. Ne ovat ominaisuuksia, joiden avulla yksi Pokemon-pelikortti voi maksaa useita satoja euroa. Yli sukupolvien kulkenut keräilyharrastus ei ole ainakaan menettämässä suosiotaan, ja niiden ympärillä liikkuu valtava bisnes.
35-vuotias perheenäiti Sara Rasmus keräilee Pokemon-