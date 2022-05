Poliisi palaa ahdistuspaikalle sunnuntaisin ja maanantaisin esitettävässä kotimaisessa jännityssarjassa

Kaikki synnit

TV1 klo 22.00

**** Ohjaaja Mika Ronkanen ja käsikirjoittajakumppani Merja Aakko eivät tehneet hiuksia nostattavaa jännityssarjaa. Kaikki synnit ei ensimmäisellä kaudellaan ällistytä vesitiiviillä tarinalla, tiukoilla juonenkäänteillä ja tiukalla toiminnalla.

Henkilöhahmot ja tapahtumapaikka ovat sitäkin paremmin hallussa, ja lopputulos on yksi kiehtovimpia kotimaisia poliisijännäreitä aikoihin. Rikostutkija Lauri on homoseksuaalisuutensa ja ankean lapsuutensa vuoksi aikoinaan jättänyt lestadiolaisen Pohjois-Pohjanmaan. Sinne on murhajutun vuoksi tietenkin palattava.

Aisaparina on Sanna, joka pokailee estoitta sänkyseuraa paikkakuntalaisista. Kaksikko ei voisi juuri vastakohtaisempi olla, mutta Johannes Holopainen ja Maria Sid tekevät hahmoistaan eläviä, hengittäviä ja tuntevia. Kaikki synnit TV1:ssä sunnuntaisin ja maanantaisin. (Suomi 2019)

Vain seksiä

Ava klo 1.30

*** Will Gluckin ohjaamassa, luistavasti sanailevassa romanttisessa komediassa Mila Kunis ja Justin Timberlake päättävät jättää rakkauden väliin ja keskittyä vain kaveruuteen ja seksiin. Näkis vaan. (USA 2011)

A Score to Settle

Sub klo 21.00

** Nicolas Cage ei läheskään aina päädy elokuviin, joita hänen Oscar-statuksensa edellyttäisi. Aika usein hän kuitenkin onnistuu b-tuotannoissakin väläyttämään mielensä niitä puolia, joissa puurokattila kiehuu yli ja liesi rätisee.

Shawn Kun toimintajännäri on juuri sellaisia pienen budjetin kostotarinoita, joissa Cage on onnistunut kasvattamaan kulttimainettaan: on unettomuutta, syyttömänä istuneen vangin katkeruutta, katkeruutta petollisille konnille ja halu tutustua uudelleen aikuiseksi venähtäneeseen poikaan.

Yhteiset hetket nuoren Noah Le Grosin kanssa kiskovatkin elokuvaa irti tiukasta muotista. Olisipa niitä vain enemmän. (USA 2019)

Pekka Eronen