Valio lähetti tietomurron uhreille toimintaohjeet kirjeenä. Kuva: Jukka Lehojärvi

Poliisi tutkii Valion tietomurtokokonaisuutta törkeänä tietomurtona

Jos havaitsee omien henkilötietojen väärinkäytöksen tai sen yrityksen, on tehtävä rikosilmoitus. Tapausta tutkiva Helsingin poliisilaitos ottaa vastaan vihjeitä henkilötietojen väärinkäytöksistä.

Maija Räsänen Kainuun Sanomat

Poliisi tutkii Valion laajaa tietomurtokokonaisuutta törkeänä tietomurtona.

Valio on tehnyt Helsingin poliisilaitokselle rikosilmoituksen 12. joulukuuta 2024 tapahtuneesta tietomurrosta, joka on vaarantanut jopa 75 000 ihmisen henkilötiedot. Tietomurron uhreja on erittäin paljon myös Kainuussa.

