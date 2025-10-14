Paikallisuutiset

Kuva Vaalan K-Marketin räjäytetystä seinästä. Pankkiautomaatti löytyi myöhemmin metsäautotieltä. Kuva: Oulun poliisilaitos

Poliisin esitutkinta Vaalan pankkiautomaatin räjäytyksestä valmistui – teko oli suunniteltu ammattimaisesti

Teosta epäillyt ovat todennäköisesti räjäytelleet pankkiautomaatteja myös muualla Suomessa.

Kainuun Sanomat

Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi Vaalassa tämän vuoden huhtikuussa tapahtuneen pankkiautomaatin räjäytyksen. Pankkiautomaatti räjäytettiin irti K-Market Tervaportin seinästä.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun poliisille ilmoitettiin 10.4. aamuyöllä noin kello 03.30, että yhteys seinässä olevaan s

