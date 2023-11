Kulttuuri

Pomo tulee taas Helsinkiin ‒ Springsteenin uran pisin keikka on yhä Olympiastadionilta

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Bruce Springsteen ja kitaristi Steven Van Zandt tulevat pitkästä aikaa Olympiastadionille. Kuva: Liselotte Sabroe

Bruce Springsteen and The E Street Band nähdään vuosien tauon jälkeen myös Suomessa ensi kesänä. The Boss eli Pomo on lisännyt 22 stadionkonserttia 2024 World Tour kiertueelleen, kertoo Lippu.fi.

Springsteen nähdään Helsingin Olympiastadionilla perjantaina 12. heinäkuuta. Bruce Springsteen and The E