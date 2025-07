Kulttuuri

Kanteletaiteilija Ida Elina tunnetaan erityisesti siitä, että hän käyttää kansanperinteestä tuttua soitinta genreen kuin genreen, mutta erityisesti popmusiikkiin. Kuva: Timo Pyykönen

Popkanteletar Ida Elinan Kainuussa tehdylle lyhytelokuvalle useita palkintoja ympäri maailmaa – nyt tulossa on stadionkeikka Sotkamossa

Katja Mabrouk Kainuun Sanomat

Popkanteletar Ida Elinan musiikillinen lyhytelokuva Under the Northern Skies on saanut useita palkintoja elokuvafestivaaleilla ympäri maailmaa.

Äitinsä puolelta puolankalaisia sukujuuria omaavan kanteletaiteilijan Kalevala-aiheinen lyhytelokuva kuvattiin viime syksynä eri puolilla Kainuuta.

Viime kuuk