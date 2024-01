Kotimaa

Alexander Stubb kiitti kanssakilpailijoitaan sivistyneestä vaalikampanjasta. Kuva: KIMMO BRANDT

Presidentinvaaleissa Lapissa ja Oulussa muhii yllätys – Haavisto voittamassa Stubbin Helsingissä, kun Stubb olisi voittaja Uudellamaalla

Ahvenanmaalla Stubb ja Haavisto olivat ylivoimainen kaksikko. Satakunnassa Halla-aho kiilaa Stubbin ohi ja Haaviston kanssa vähintään samoille lukemille. Tulosillassa kannattaa seurata myös maakunnallista tuloslaskentaa.

Matti Posio Kainuun Sanomat

Jo aiemmissa presidentinvaaleissa on nähty, että Pekka Haavistolla (valitsijayhd, vihreät) on vankkaa kannatusta Helsingissä ja etenkin sen tietyissä vihertävissä kaupunginosissa. Näissä vaaleissa Haavisto on nousemassa ensimmäisen kierroksen voittajaksi Helsingissä.

Koko maan tuloksissa edellä oleva