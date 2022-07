Puheenvuoro: Opiskelijamentoroinnilla veto- ja pitovoimaa hoitoalalle Kainuussa

Opiskeluajan kokemukset vaikuttavat työelämävalmiuksiin ja -valintoihin. Opiskelijakeskeiset käytännöt ovat ratkaisevia, kun opiskelija valmistautuu työelämän todellisuuteen ja vaatimuksiin. Koulutuksen aikana voidaan vaikuttaa positiivisesti valmistuvien sairaanhoitajien työn veto- ja pitovoimaan.

Työelämään valmistautumista ja uraan sitoutumisessa edistävinä tekijöinä ovat muun muassa riittävän osaamisen ja motivaation omaava mentori, jolle on varattu riittävästi aikaa suunnitelmallisen opetukseen ja ammatillisen tuen antamiseen. Myönteinen opiskelu- ja käytännön harjoittelukokemus lisäävät todennäköisyyttä pitää valmistuneet sairaanhoitajat hoitoalalla.

Sairaanhoitajakoulutuksen mentoritoimintaa Kainuussa edistetään Techno Nurse -hankkeessa, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella järjestettävä sairaanhoitajakoulutus. Sen toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulu ajalla 1.9.2020–31.12.2023.

Techno Nurse -hankkeessa järjestetään tutkintoon johtavaa sairaanhoitajakoulututusta yhteistyössä kumppanien Kainuun kuntien, kuten Puolangan, Hyrynsalmen, Suomussalmen ja Kuhmon kaupungin kanssa. Hankkeessa on mukana alueella työskenteleviä sote-alan ammattilaisia opiskelijoiden mentoreina. Mentorimallin avulla lisätään sairaanhoitajaopiskelijoiden kiinnittymistä alueeseen ja työpaikkoihin sekä pyritään turvaamaan alueiden työvoiman saatavuutta.

Kainuussa on sairaanhoitajapula, erityisesti pienissä ja syrjäisemmissä kunnissa. Samaan aikaan Kainuun väestön ikääntyessä alan työvoimatarve kasvaa. Techno Nurse -sairaanhoitajakoulutuksessa painotetaan laaja-alaista osaamista eri hoitotyön alueilta. Opetuksessa hyödynnetään etäyhteyksiä sekä huomioidaan teknologia ja digitalisaatio hoitotyössä sairaanhoitajaopiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisesti.

Sairaanhoitajakoulutuksessa käytettävä mentorointimalli vahvistaa alueella tehtävää tiivistä yhteistyötä työelämän, koulun ja opiskelijoiden kesken.

Kuhmossa, Suomussalmella ja Puolangalla yhteistyö mentorin ja sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa on sisältänyt yhteisiä keskusteluja opinnoista ja työelämästä, harjoittelujen ohjaamista sekä kliinisten kädentaitojen harjoittelua. Opiskelijat ovat kokeneet tutustumiskäynnit harjoittelupaikkoihin tarpeellisena, innostavana ja madaltavan kynnystä aloittaa harjoittelu uudessa toimintaympäristössä.

Mentorit ovat valvoneet tenttejä omilla kotipaikkakunnilla. Mentorin etätenttivalvontaa ovat saaneet hyödyntää kaikki Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelevat paikkakunnan sairaanhoitajaopiskelijat.

Vuorovaikutuksessa mentorin ja opiskelija välillä on mahdollisuus jakaa kokemuksia työelämän todellisuudesta ja käydä läpi realistisia tavoitteita ja odotuksia. Koulu antaa valmiudet työelämään, mutta ei voi valmistaa kohtaamaan kaikkia työelämän haasteita. Mentori on tärkeä rinnalla kulkija, jonka läsnäolo lisää opiskelijan ja vastavalmistuneen sairaanhoitajan itseluottamusta ja turvallisuuden tunnetta.

Mentoroinnista hyötyy myös mentori. Mentori saa jakaa kokemuksiaan opiskelijan kanssa ja tarkastella kriittisestikin omaa toimintaansa vuorovaikutuksessa opiskelijan kanssa. Lisäksi keskustelut sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa avaavat monipuolisesti mentorille opiskelijan näkökulmaa tämänhetkisestä sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta.

Tulevaisuudessa terveydenhuollon toimivuuden ja palveluiden laadun varmistamiseksi on tärkeää saada vastavalmistuneita sairaanhoitajia töihin sekä pitää heidät työssä. Osa nuorista hoitajista suunnittelee työpaikan vaihtamista tai ammatista lähtemistä jo uran alkuvaiheessa. Seuraavan kymmenen vuoden aikana Suomessa jopa 18 prosenttia sairaanhoitajista suunnittelee alalta lähtemistä.

Nuoret hoitajat kohtaavat haasteita henkilökohtaisella tasolla, kuten itseluottamuksen puute uudessa ympäristössä, ristiriita teorian ja käytännön työn välillä sekä arvostuksen puute työyhteisössä.

Organisaatio tuo myös paineita, kuten potilastyön ja teknologian vaatimukset sekä tehtävien hallitseminen, työkuorma, puutteellinen johdon tuki ja tehokkuuden vaatimus, kun tiedot ja taidot ovat kehittymässä.

Vastavalmistuneen sairaanhoitajan työhön siirtymistä tukevat hyvä vuorovaikutus työkavereiden kanssa sekä kannustava, positiivinen, auttava ja kunnioittava työyhteisö. Rohkaisevan palautteen saamisella on merkittävä rooli erityisesti uusien sairaanhoitajien työuran alussa. Osaamisen tunteen kokemista ja mahdollisuutta ammatilliseen kehittymiseen pidetään tärkeinä.

Uudet sairaanhoitajat odottavat työvuorosuunnittelulta joustavuutta, mahdollisuutta vaikuttaa työvuoroihin sekä työn ja vapaa-ajan sujuvaa yhdistämistä. Työolosuhteiden osalta merkittäväksi koetaan muun muassa työn määrän kohtuullisuus ja asianmukainen palkka.

Työntekijälähtöisyyden toteutuminen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden työelämässä on merkityksellistä veto- ja pitovoiman kannalta.

Kemppainen Jaana, projektipäällikkö Techno Nurse hanke, TtM

Kemppainen Katja, kätilö, sairaanhoitaja (YAMK)

Korhonen Sirpa, sairaanhoitaja, kätilö, TtM

Piirainen Kirsi, sairaanhoitaja, TtM-opiskelija

Lähteet:

Kettunen A., Lopakka T., Pohto L., Niemelä E. & Päätalo K. 2022. Työhyvinvointia ja pitovoimaa nuorten vastavalmistuneiden sairaanhoitajien työhön. Oamk Journal 45/2022. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022041328535

Lavoie-Tremblay M., Sanzone L., Aube T., Bigras C., Cyr G. & Primeau G. 2019. A university/healthcare institution mentorship programme: Improving transition to practice for students. Journal of Nursing Management 2020; 28:586-594.