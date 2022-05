Puheenvuoro: Yritykset kasvu-uralle innovaatio-osaamisen parantamisella

Innovaatio on tuttu sana hyvin monelle meistä. Innovaatiohan on kaupalliseen käyttöön otettu uusi tuote tai palvelu. Mutta mikä merkitys innovaatioilla on itsellemme, yrityksillemme ja elinalueellemme?

Innovaatiotoiminnan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa innovoivalle yritykselle, sen asiakkaille ja laajasti koko yhteiskunnalle. Innovaatioita tarvitaan, jotta pystymme vastaamaan globaaleihin uhkiin kuten ilmastonmuutokseen, elintarvikkeiden riittävyyteen ja niin edelleen. Innovaatiotoimintaa tarvitaan myös, jotta kilpailukykymme kansakuntana ja alueena säilyy ja kehittyy sekä jotta voimme jatkossakin ylläpitää nykyisenkaltaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Yksittäisen yrityksen näkökulmasta innovaatiotoiminta laajasti ymmärrettynä on elinehto. Yritystoiminta, joka ei uudistu, näivettyy. Innovaatiotoiminta ja liiketoiminnan uudistaminen on välttämättömyys monestakin syystä: teknologiat vanhenevat, asiakkaiden tarpeet muuttuvat, markkinat muuttuvat, kilpailijat kehittyvät, lainsäädäntö muuttuu ja niin edelleen.

Kainuu ei valitettavasti ole tunnettu innovatiivisuudestaan. Kun koko Suomen keskimääräiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (tki) menot ovat 2,9 prosenttia bruttokansantuotteesta (bkt), vastaava osuus on Kainuussa 1,1 prosenttia.

Nykyisen hallituksen ohjelma on nostaa tki:n osuus bruttokansantuotteesta 4 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Hallitusohjelman mukaan tämä on se taso, joka tarvitaan Suomen kilpailukyvyn ja nykyisen hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi.

Kainuussa meillä on valtakunnalliseen 4 prosentin tavoitetasoon vielä runsaasti matkaa. Kainuun kilpailukyky vaatii innovaatiotoiminnan kehittämistä. Ja siihen tarvitaan meitä kaikkia eli yrityksiä, tutkimuslaitoksia, koulutuslaitoksia, rahoittajia ja kuntia.

Miksi kainuulaisten yritysten kannattaa innovoida?

Tutkimusten mukaan innovaatiotoiminta on hyvinkin kannattavaa. Innovatiiviset yritykset mahdollistavat yrityksen omistajille jopa 12 prosenttiyksikköä paremman tuoton kuin ei-innovatiiviset yritykset.

Innovatiivisten yritysten kasvunopeus on keskimäärin 16 prosenttiyksikköä suurempi ja yritysten kannattavuus tuotteiden katteella mitattuna on jopa 13 prosenttiyksikköä korkeampi kuin ei-innovatiivisilla yrityksillä.

Kaiken lisäksi innovatiiviset yritykset ovat tutkimusten mukaan myös parempia työpaikkoja. Siksi kannattaa innovoida.

Mitä sitten tehdä, jotta pääsisi nauttimaan innovaatiotoiminnan hedelmistä? Ehkä ei helpoin, mutta varmin tapa on hankkia yritykseen osaamista innovaatiotoiminnasta.

Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk) käynnisti maaliskuussa kehittämishankkeen yritysten innovaatio-osaamisen vahvistamiseksi Kainuussa ja Koillismaalla. Aiemmassa, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoittamassa työelämäaktivaattorihankkeessa jo todettiin, että sekä Kainuussa että Koillismaalla jopa puolella yrityksistä on halua jatkokouluttaa henkilökuntaansa. Joka kahdeksannella yrityksellä on myös ideoita ja suunnitelmia innovaatioksi.

Kamkilla on tarkoitus uudella hankkeella tarttua yritysten kouluttautumistarpeeseen ja innovaatiohalukkuuteen tarjoamalla yrityksille koulutusta yksittäisten innovaatioiden kehittämiseen, innovaatiotoiminnan rahoituksen hankintaan, yrityksen koko innovaatioprosessin kehittämiseen ja innovaatiotoiminnan johtamiseen.

Tavoitteena on, että yritykset pääsevät kiinni uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Syksyllä alkavat koulutukset räätälöidään hyvin yritysystävällisiksi eli muutaman arki-illan etäyhteydellä tapahtuviksi lyhyiksi koulutustilaisuuksiksi, joita täydentää kattava verkkoon koottava oppimismateriaali. Keskeinen osa koulutusta ovat yrityskohtaiset kehittämistehtävät, joiden avulla mukaan lähtevät yritykset saavat juurrutettua koulutuksessa kerrytetyn osaamisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Innovaatiotoimintaan kannattaa panostaa. Tilastojen valossa jokainen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan laitettu euro synnyttää kymmenkertaisen liikevaihdon.

Tekniikan tohtori, eMBA, Risto Oikari toimii yliopettajana Kajaanin ammattikorkeakoulussa vastaten YKKIO-hankkeen koulutuksien suunnittelusta. Kauppatieteiden maisteri Tommi Kyllönen toimii YKKIO-hankkeen projektipäällikkönä ja yritysyhteyshenkilönä.