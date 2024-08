Kotimaa

Kirsti Erikkilä ihastui Johteentorppaan heti, kun hän tuli sinne 1990-luvun alussa. Oikealla näkyvä lisäosa on rakennettu vuonna 2007. Siinä on keittiö ja kylpyhuone. Kuva: Jane Iltanen

Punainen torppa 1700-luvulta hurmasi heti – Erikkilän pariskunnan ainutlaatuinen mökkiympäristö Kustavissa on tuonut palkittua julkisuutta

Johteentorppa pihapiireineen on arvokas historiallinen kokonaisuus, joka tulvii tarinoita. Kirsti ja Juha Erikkilän mökillä ei eletä kuin museossa, vaan vanhaan on yhdistetty hienovaraisesti uutta. Rakentamisessa on käytetty paljon muualta purettuja materiaaleja. Kätevän keksinnön ansiosta televisiokaan ei häiritse saaristoidylliä.

Marjo Oikarinen Kainuun Sanomat

Kalliot polveilevat osin paljaina, osin vihreinä punaisten rakennusten välissä. Taustalla siintää meri, jonka rannassa on suuri venevaja. Tuulee, mutta vielä kesäisesti.

Idyllinen tunnelma on kuin Astrid Lindgrenin Saariston lapsista.

Ei ihme, että Kirsti Erikkilä sanoi heti kyllä, kun Juha Erikkilän