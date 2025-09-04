Paikallisuutiset
Puolangan jokkis-kisoista suoraan KAKSin perheosastolle – Roope Moilasen kisapäivä keskeytyi onnelliseen perhetapahtumaan
Roope Moilaselle ja Julia Ketulle jokamiehenluokka on yhteinen perheharrastus. Kenties vastasyntynyt lapsikin aikanaan ajaa rallia, Moilanen pohtii.
23-vuotias utajärveläinen Roope Moilanen on ajanut jokamiesluokkaa jo noin yhdeksän vuoden ajan, mutta viime viikonlopun Puolangan jokkiksen Suomen mestaruus -kilpailut jäävät luultavasti ikimuistoisimmiksi.
Mestaruutta tai edes finaalipaikkaa Moilaselle ei Puolangan kisoista irronnut, mutta jännitys