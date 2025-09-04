Paikallisuutiset

Julia Ketulle ja Roope Moilaselle syntyi tyttövauva. Synnytykseen lähdettiin kesken Puolangan jokkis -kisojen. Kuva: Roope Moilasen albumi

Puolangan jokkis-kisoista suoraan KAKSin perheosastolle – Roope Moilasen kisapäivä keskeytyi onnelliseen perhetapahtumaan

Roope Moilaselle ja Julia Ketulle jokamiehenluokka on yhteinen perheharrastus. Kenties vastasyntynyt lapsikin aikanaan ajaa rallia, Moilanen pohtii.

Kainuun Sanomat

23-vuotias utajärveläinen Roope Moilanen on ajanut jokamiesluokkaa jo noin yhdeksän vuoden ajan, mutta viime viikonlopun Puolangan jokkiksen Suomen mestaruus -kilpailut jäävät luultavasti ikimuistoisimmiksi.

Mestaruutta tai edes finaalipaikkaa Moilaselle ei Puolangan kisoista irronnut, mutta jännitys

